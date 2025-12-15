Milano 17:35
Piazza Affari in rally guida le Borse europee: corrono le banche, vola Juventus

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari, che fa meglio della buona performance degli euro listini. Poco mosso l'S&amp;P-500, che segna a Wall Street un -0,11%.

In attesa della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di giovedì, a Piazza Affari brilla il settore bancario. Tra le altre spiccano le performance di Mediolanum, Bpm e Mps. Seduta positiva anche per Brunello Cucinelli che sfrutta la scia offerta dalla buona prestazione del settore moda a livello europeo. Male invece Diasorin dopo il downgrade di Morgan Stanley.

Giornata da protagonista invece per il titolo Juventus che vola dopo l'offerta di Tether e il rifiuto di Exor alla vendita, in attesa di un rilancio da parte della società di stablecoin.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. Nessuna variazione significativa per l'oro, che scambia sui valori della vigilia a 4.298,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,42% e continua a trattare a 56,62 dollari per barile.

Scende lo spread, attestandosi a +73 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,52%.

Tra le principali Borse europee andamento cauto per Francoforte, che mostra una performance pari a +0,18%, Londra avanza dell'1,06%, e seduta senza slancio per Parigi, che riflette un moderato aumento dello 0,70%.

Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB in aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share, che termina la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura di ieri.

In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap (+0,6%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star (+0,45%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Banca MPS (+2,74%), Banca Popolare di Sondrio (+2,66%), Banca Mediolanum (+2,66%) e Banco BPM (+2,63%).

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin, che ha chiuso a -1,66%.

Sotto pressione Campari, con un forte ribasso dell'1,54%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Juventus (+18,51%), El.En (+3,90%), Maire (+3,14%) e Avio (+3,12%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cembre, che ha archiviato la seduta a -1,59%.

Pensosa D'Amico, con un calo frazionale dell'1,46%.

Tentenna Carel Industries, con un modesto ribasso dell'1,40%.

Giornata fiacca per Comer Industries, che segna un calo dell'1,35%.
