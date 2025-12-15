Piazza Affari in rally guida le Borse europee: corrono le banche, vola Juventus

S&P-500

(Teleborsa) -, che fa meglio della buona performance degli euro listini. Poco mosso l', che segna a Wall Street un -0,11%.In attesa della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di giovedì, a Piazza Affari brilla il. Tra le altre spiccano le performance di. Seduta positiva anche perche sfrutta la scia offerta dalla buona prestazione del settore moda a livello europeo. Male invecedopo il downgrade di Morgan Stanley.Giornata da protagonista invece per il titoloche vola dopo l'offerta di Tether e il rifiuto di Exor alla vendita, in attesa di un rilancio da parte della società di stablecoin.L'è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. Nessuna variazione significativa per l', che scambia sui valori della vigilia a 4.298,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,42% e continua a trattare a 56,62 dollari per barile.Scende lo, attestandosi a +73 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,52%.andamento cauto per, che mostra una performance pari a +0,18%,avanza dell'1,06%, e seduta senza slancio per, che riflette un moderato aumento dello 0,70%.Segno più in chiusura per il listino italiano, con ilin aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, performance positiva per il, che termina la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura di ieri.In moderato rialzo il(+0,6%); con analoga direzione, leggermente positivo il(+0,45%).Tra idi Milano, in evidenza(+2,74%),(+2,66%),(+2,66%) e(+2,63%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,66%.Sotto pressione, con un forte ribasso dell'1,54%.Al Top tra le azioni italiane a(+18,51%),(+3,90%),(+3,14%) e(+3,12%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -1,59%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,46%.Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,40%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,35%.