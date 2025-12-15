Piazza Affari in rally guida le Borse europee: corrono le banche, vola Juventus

(Teleborsa) - Giornata positiva per Piazza Affari
, che fa meglio della buona performance degli euro listini. Poco mosso l'S&P-500
, che segna a Wall Street un -0,11%.
In attesa della decisione della Banca Centrale Europea sui tassi di giovedì, a Piazza Affari brilla il settore bancario
. Tra le altre spiccano le performance di Mediolanum
, Bpm
e Mps
. Seduta positiva anche per Brunello Cucinelli
che sfrutta la scia offerta dalla buona prestazione del settore moda a livello europeo. Male invece Diasorin
dopo il downgrade di Morgan Stanley.
Giornata da protagonista invece per il titolo Juventus
che vola dopo l'offerta di Tether e il rifiuto di Exor alla vendita, in attesa di un rilancio da parte della società di stablecoin.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,176. Nessuna variazione significativa per l'oro
, che scambia sui valori della vigilia a 4.298,3 dollari l'oncia. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde l'1,42% e continua a trattare a 56,62 dollari per barile.
Scende lo spread
, attestandosi a +73 punti base, con un calo di 2 punti base, mentre il BTP decennale riporta un rendimento del 3,52%. Tra le principali Borse europee
andamento cauto per Francoforte
, che mostra una performance pari a +0,18%, Londra
avanza dell'1,06%, e seduta senza slancio per Parigi
, che riflette un moderato aumento dello 0,70%.
Segno più in chiusura per il listino italiano, con il FTSE MIB
in aumento dell'1,39%; sulla stessa linea, performance positiva per il FTSE Italia All-Share
, che termina la giornata in aumento dell'1,34% rispetto alla chiusura di ieri.
In moderato rialzo il FTSE Italia Mid Cap
(+0,6%); con analoga direzione, leggermente positivo il FTSE Italia Star
(+0,45%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Banca MPS
(+2,74%), Banca Popolare di Sondrio
(+2,66%), Banca Mediolanum
(+2,66%) e Banco BPM
(+2,63%).
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su DiaSorin
, che ha chiuso a -1,66%.
Sotto pressione Campari
, con un forte ribasso dell'1,54%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Juventus
(+18,51%), El.En
(+3,90%), Maire
(+3,14%) e Avio
(+3,12%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Cembre
, che ha archiviato la seduta a -1,59%.
Pensosa D'Amico
, con un calo frazionale dell'1,46%.
Tentenna Carel Industries
, con un modesto ribasso dell'1,40%.
Giornata fiacca per Comer Industries
, che segna un calo dell'1,35%.