Milano 15:49
43.319 +0,14%
Nasdaq 15:49
25.531 +0,74%
Dow Jones 15:49
47.332 +0,09%
Londra 15:49
9.689 -0,14%
Francoforte 15:48
23.704 +0,48%

Francoforte: rosso per Flatexdegiro

Migliori e peggiori, In breve
Francoforte: rosso per Flatexdegiro
Rosso per Flatexdegiro, che sta segnando un calo dell'1,98%.
Condividi
```