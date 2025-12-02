Milano 15:49
43.319 +0,14%
Nasdaq 15:49
25.531 +0,74%
Dow Jones 15:49
47.332 +0,09%
Londra 15:49
9.689 -0,14%
Francoforte 15:49
23.698 +0,46%

Francoforte: scambi negativi per Flatexdegiro

(Teleborsa) - Si muove verso il basso Flatexdegiro, con una flessione dell'1,98%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice Germany MDAX, evidenzia un rallentamento del trend di Flatexdegiro rispetto al Germany MDAX, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Lo status tecnico di Flatexdegiro perde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 31,33 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 32,13. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 31,01.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
