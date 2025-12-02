Francoforte: scambi negativi per Flatexdegiro

Flatexdegiro

Flatexdegiro

(Teleborsa) - Si muove verso il basso, con una flessione dell'1,98%.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dirispetto al, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Lo status tecnico diperde forza con i prezzi orientati verso i supporti stimati a 31,33 Euro. Al rialzo invece, eventuali apprezzamenti troverebbero un serio ostacolo a 32,13. L'Acclarato dominio dei ribassisti rende concreta una continuazione del trend verso area 31,01.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)