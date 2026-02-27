Milano
26-feb
47.426
0,00%
Nasdaq
26-feb
25.034
-1,16%
Dow Jones
26-feb
49.499
+0,03%
Londra
26-feb
10.847
0,00%
Francoforte
26-feb
25.289
0,00%
Venerdì 27 Febbraio 2026, ore 08.00
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Produzione industriale Giappone (MoM) in gennaio
Produzione industriale Giappone (MoM) in gennaio
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
27 febbraio 2026 - 07.00
Giappone,
Produzione industriale in gennaio su base mensile (MoM) +2,2%
, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +5,5%).
Condividi
Leggi anche
Produzione industriale Giappone (MoM) in dicembre
Giappone, Produzione industriale (MoM) in dicembre
Giappone, Prezzi produzione (MoM) in gennaio
USA, Produzione industriale (MoM) in gennaio
Argomenti trattati
Giappone
(71)
Altre notizie
Produzione industriale Italia (MoM) in dicembre
Prezzi produzione Germania (MoM) in gennaio
Produzione industriale Unione Europea (MoM) in dicembre
Produzione industriale Francia (MoM) in dicembre
Regno Unito, Prezzi produzione (MoM) in gennaio
Produzione industriale USA (YoY) in gennaio
Guide
Piattaforme di trading: come funzionano, come aprirle e quanto costano
Le piattaforme di trading sono il punto di contatto tra chi investe e i mercati finanziari. Queste piattaforme hanno reso l’accesso ai mercati rapido e immediato.
leggi tutto