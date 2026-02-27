Milano 26-feb
Produzione industriale Giappone (MoM) in gennaio

Produzione industriale Giappone (MoM) in gennaio
Giappone, Produzione industriale in gennaio su base mensile (MoM) +2,2%, in aumento rispetto al precedente -0,1% (la previsione era +5,5%).
