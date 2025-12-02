Milano 15:50
Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.

Il confronto del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco Santander rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.


Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,53 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,36. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,69.

