Madrid: andamento sostenuto per Banco Santander

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per la banca spagnola
, in guadagno dell'1,87% sui valori precedenti.
Il confronto del titolo con l'Ibex 35
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Banco Santander
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status tecnico dell'istituto di credito spagnolo
è in rafforzamento nel breve periodo, con area di resistenza vista a 9,53 Euro, mentre il primo supporto è stimato a 9,36. Le implicazioni tecniche propendono per un ampliamento della performance in senso rialzista, con resistenza vista a quota 9,69.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)