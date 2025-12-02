Milano 15:51
43.325 +0,15%
Nasdaq 15:51
25.537 +0,77%
Dow Jones 15:51
47.318 +0,06%
Londra 15:51
9.690 -0,13%
Francoforte 15:51
23.713 +0,52%

Madrid: brillante l'andamento di Acciona

Migliori e peggiori
Madrid: brillante l'andamento di Acciona
(Teleborsa) - Scambia in profit la società elettrica spagnola, che lievita del 2,00%.

L'andamento di Acciona nella settimana, rispetto all'Ibex 35, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.


Lo scenario tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 170,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 174,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 168,2.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```