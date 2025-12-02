Madrid: brillante l'andamento di Acciona

(Teleborsa) - Scambia in profit la società elettrica spagnola
, che lievita del 2,00%.
L'andamento di Acciona
nella settimana, rispetto all'Ibex 35
, rileva una minore forza relativa del titolo, che potrebbe diventare preda dei venditori pronti ad approfittare di potenziali debolezze.
Lo scenario tecnico della società di ingegneria civile, costruzioni e infrastrutture
mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 170,8 Euro con area di resistenza individuata a quota 174,7. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 168,2.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)