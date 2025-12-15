Madrid: andamento sostenuto per Caixabank

banca spagnola

Ibex 35

Caixabank

(Teleborsa) - Seduta positiva per la, che avanza bene del 2,06%.La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella dell', ad evidenza del fatto che il movimento disubisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 10,16 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 10,04. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 9,96 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)