Piazza Affari: positiva la giornata per Tenaris

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas
, che lievita del 2,25%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tenaris
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda che opera nel settore siderurgico
rispetto all'indice.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Tenaris
. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 17,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 17,43. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17,35.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)