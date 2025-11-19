Milano 10:09
Piazza Affari: positiva la giornata per Tenaris

Migliori e peggiori
(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di tubi per l'esplorazione e la produzione di gas, che lievita del 2,25%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Tenaris evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE MIB. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso l'azienda che opera nel settore siderurgico rispetto all'indice.


Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Tenaris. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 17,6 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 17,43. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 17,35.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
