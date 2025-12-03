Analisi Tecnica: Future FTSE MIB del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Piccolo passo in avanti per il derivato italiano, che porta a casa un misero +0,29%.
Il quadro tecnico di breve periodo del Future sul FTSE MIB mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 43.580. Rischio di discesa fino a 43.285 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 43.875.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)