Milano 2-dic
43.355 0,00%
Nasdaq 2-dic
25.556 +0,84%
Dow Jones 2-dic
47.474 +0,39%
Londra 2-dic
9.702 0,00%
Francoforte 2-dic
23.711 0,00%

Analisi Tecnica: Swiss Market Index del 2/12/2025

Finanza
(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre

Modesto recupero sui valori precedenti per l'indice svizzero, che conclude in progresso dello 0,31%.

Il quadro tecnico di breve periodo dello SMI (Swiss Market Index) mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 12.912,9. Rischio di discesa fino a 12.844,9 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 12.980,9.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
