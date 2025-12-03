Milano 17:35
43.381 +0,06%
Nasdaq 19:51
25.598 +0,17%
Dow Jones 19:51
47.897 +0,89%
Londra 17:35
9.692 -0,10%
Francoforte 17:35
23.694 -0,07%

Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,07%

Il DAX chiude a 23.693,71 punti

In breve, Finanza
Borsa: Stabile Francoforte, che riporta un cauto -0,07%
Giornata fiacca per Francoforte, che porta a casa un modesto -0,07%, terminando le negoziazioni a 23.693,71 punti.
Condividi
```