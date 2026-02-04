Piazza Affari: andamento sostenuto per ENI

(Teleborsa) - Avanza la società del Cane a sei zampe
, che guadagna bene, con una variazione dell'1,80%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di ENI
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
L'esame di breve periodo dell'azienda che opera in tutta la filiera dell'energia
classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 17,73 Euro e primo supporto individuato a 17,47. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 17,98.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)