Nissan, perdita da 1,2 miliardi di euro ma punta al pareggio operativo entro l’anno fiscale

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre dell’anno fiscale 2025-2026 con i primi segnali di ripresa grazie al piano, confermando l’obiettivo di pareggio dell’utile operativo al netto dei dazi per l’intero esercizio.Le vendite globali si sono attestate a, con ricavi netti consolidati pari a 5,6 trilioni di yen (circa 31,6 miliardi di euro). La casa automobilistica ha registrato una perdita operativa di(156 milioni di euro) e una perdita netta di(1,25 miliardi di euro), penalizzata daie dal minore contributo delle partecipate.Laal 30 settembre è pari a 3,6 trilioni di yen (20,3 miliardi di euro). Per l’intero anno, Nissan prevede ricavi per 11,7 trilioni di yen (66,1 miliardi di euro) e una perdita operativa di 275 miliardi di yen (1,55 miliardi di euro) includendo l’impatto dei dazi. Il gruppo automobilistico giapponese ha comunque confermato l'al netto dei dazi.Sul fronte efficienza, il gruppo ha già realizzato 80 miliardi di yen di risparmi sui costi fissi (452 milioni di euro) e punta a superare 150 miliardi di yen di risparmi complessivi nell’anno fiscale in corso, con l’obiettivo di oltrepassare 250 miliardi di yen entro il 2026. Tra le dismissioni figura la, di cui Nissan manterrà l’uso in locazione."Siamo sulla strada della ripresa – ha dichiarato il presidente e CEO,–. Il secondo semestre sarà impegnativo, ma con disciplina e determinazione raggiungeremo risultati migliori.