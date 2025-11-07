FOPE, vendite al 31 ottobre balzano a 73,3 milioni di euro

FOPE

(Teleborsa) -, azienda orafa italiana protagonista nel settore della gioielleria di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha comunicato che leal 31 ottobre 2025, a livello consolidato, si attestano a 73,3 milioni di euro, in crescita del 31% rispetto al 31 ottobre 2024."Il risultato dei primi dieci mesi del 2025 conferma il positivo trend di crescita dei volumi di vendita già evidenziato nel primo semestre dell'anno - ha commentato l'- Il backlog degli ordini confermati al 31 ottobre, in aumento rispetto alla medesima data del 2024, sarà in parte evaso nei primi mesi del 2026, assicurando un buon livello di portafoglio per l'inizio del nuovo anno e la copertura per consegne di collezioni timeless ricorrenti, in attesa di presentare le nuove creazioni nel corso della fiera di Vicenza di gennaio.- ha aggiunto - Il risultato di ottobre, mese particolarmente significativo per il modello di business, conferma tali previsioni e, di conseguenza, le aspettative sopra indicate".