Enel, record a Piazza Affari sotto la guida dell’AD Flavio Cattaneo

(Teleborsa) - Continua "l’effetto Cattaneo" per Enel: il titolo del Gruppo elettrico ha toccato il suo massimo storico a Piazza Affari. Le contrattazioni di Borsa del 4 novembre 2025 si sono chiuse con un rialzo record del titolo che ha toccato il suo massimo storico a 8,96 euro. Di conseguenza, il valore di Enel in termini di capitalizzazione di mercato ha superato i 90 miliardi di euro. Un traguardo importante considerando un altro indice particolarmente significativo, il TSR (Total shareholder return), che misura il rendimento totale per un azionista sommando il prezzo delle azioni ai dividendi pagati in un determinato periodo, che si è posizionato a quasi l’80%.

I dati registrati il 4 novembre confermano il percorso di creazione di valore della gestione Cattaneo. Il 12 aprile 2023, data di annuncio delle liste del MEF con la nomina di Cattaneo come AD, il valore del titolo Enel era sotto i 6 euro per azione, e da allora è aumentato del 50%. Dall’aprile 2023, Enel ha distribuito dividendi per oltre 11 miliardi di euro complessivi e l’azienda ha varato quest’anno anche un piano di buyback per garantire una remunerazione aggiuntiva ai propri azionisti.

Questa crescita di valore è stata possibile grazie a una gestione orientata all’efficienza da parte del management, che ha risanato i conti aziendali ritrovando una solidità finanziaria decisamente apprezzata dai mercati. Nello stesso periodo, Enel ha accelerato anche il suo percorso di decarbonizzazione, raggiungendo anche in questo ambito valori record: la produzione di energia elettrica a zero emissioni dell’azienda ha raggiunto il massimo storico dell’85% e la capacità rinnovabile di Gruppo è aumentata di circa il 13%, arrivando a 67,2 GW nel primo semestre 2025.
