Enel, record a Piazza Affari sotto la guida dell’AD Flavio Cattaneo

Enel

(Teleborsa) - Continua "l’effetto Cattaneo" per: il titolo del Gruppo elettrico ha toccato il suo massimo storico a Piazza Affari. Le contrattazioni di Borsa delsi sono chiuse con un rialzo record del titolo che ha toccato il suo. Di conseguenza, il valore di Enel in termini didi mercato ha superato i. Un traguardo importante considerando un altro indice particolarmente significativo, il, che misura il rendimento totale per un azionista sommando il prezzo delle azioni ai dividendi pagati in un determinato periodo, che si è posizionato aI dati registrati il 4 novembre confermano il percorso di. Il 12 aprile 2023, data di annuncio delle liste del MEF con la nomina di Cattaneo come AD, il valore delera sotto i 6 euro per azione, e da allora è. Dall’aprile 2023, Enel ha distribuitodi euro complessivi e l’azienda ha varato quest’anno anche un piano di buyback per garantire una remunerazione aggiuntiva ai propri azionisti.Questa crescita di valore è stata possibile grazie a unada parte del management, che ha risanato i conti aziendali ritrovando una solidità finanziaria decisamente apprezzata dai mercati. Nello stesso periodo, Enel ha accelerato anche il suo percorso di, raggiungendo anche in questo ambito valori record: la produzione di energia elettrica a zero emissioni dell’azienda ha raggiunto il massimo storico dell’85% e la capacità rinnovabile di Gruppo è aumentata di circa il 13%, arrivando a 67,2 GW nel primo semestre 2025.