Enel, record a Piazza Affari sotto la guida dell’AD Flavio Cattaneo

(Teleborsa) - Continua "l’effetto Cattaneo" per Enel
: il titolo del Gruppo elettrico ha toccato il suo massimo storico a Piazza Affari. Le contrattazioni di Borsa del 4 novembre 2025
si sono chiuse con un rialzo record del titolo che ha toccato il suo massimo storico a 8,96 euro
. Di conseguenza, il valore di Enel in termini di capitalizzazione
di mercato ha superato i 90 miliardi di euro
. Un traguardo importante considerando un altro indice particolarmente significativo, il TSR (Total shareholder return)
, che misura il rendimento totale per un azionista sommando il prezzo delle azioni ai dividendi pagati in un determinato periodo, che si è posizionato a quasi l’80%
.
I dati registrati il 4 novembre confermano il percorso di creazione di valore della gestione Cattaneo
. Il 12 aprile 2023, data di annuncio delle liste del MEF con la nomina di Cattaneo come AD, il valore del titolo Enel
era sotto i 6 euro per azione, e da allora è aumentato del 50%
. Dall’aprile 2023, Enel ha distribuito dividendi per oltre 11 miliardi
di euro complessivi e l’azienda ha varato quest’anno anche un piano di buyback per garantire una remunerazione aggiuntiva ai propri azionisti.
Questa crescita di valore è stata possibile grazie a una gestione orientata all’efficienza
da parte del management, che ha risanato i conti aziendali ritrovando una solidità finanziaria decisamente apprezzata dai mercati. Nello stesso periodo, Enel ha accelerato anche il suo percorso di decarbonizzazione
, raggiungendo anche in questo ambito valori record: la produzione di energia elettrica a zero emissioni dell’azienda ha raggiunto il massimo storico dell’85% e la capacità rinnovabile di Gruppo è aumentata di circa il 13%, arrivando a 67,2 GW nel primo semestre 2025.