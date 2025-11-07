Milano 11:28
Olidata, Websim conferma Outperform in attesa della ripresa nel secondo semestre
(Teleborsa) - Websim (Intermonte) ha confermato target price (2,53 euro per azione) e raccomandazione (Outperform) sul titolo Olidata, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali.

Gli analisti parlano di un primo semestre 2025 in rallentamento, in linea con la dinamica osservata nella parte finale del 2024 (ricavi in contrazione, a fronte di margini in lieve miglioramento e di una PFN tornata cash-positive grazie alla riduzione del circolante). Attendono i risultati del FY25 per aggiornare le stime, alla luce dell'outlook costruttivo del management per il secondo semestre.

"Semestre impattato dagli eventi di cronaca dello scorso autunno, in continuità con la dinamica osservata nella seconda parte del 2024 - si legge nella ricerca - Riteniamo che il progetto industriale di Olidata continui a presentare solide potenzialità di crescita. Prevediamo di procedere con una revisione complessiva delle nostre assunzioni a valle della pubblicazione dei risultati FY25, al fine di riflettere in modo più accurato la traiettoria di sviluppo del Gruppo".
