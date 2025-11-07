Olidata, Websim conferma Outperform in attesa della ripresa nel secondo semestre

(Teleborsa) - Websim (Intermonte) ha confermato target price
(2,53 euro
per azione) e raccomandazione
(Outperform
) sul titolo Olidata
, società quotata su Euronext Milan e system integrator nel settore dei servizi digitali.
Gli analisti parlano di un primo semestre 2025 in rallentamento
, in linea con la dinamica osservata nella parte finale del 2024 (ricavi in contrazione, a fronte di margini in lieve miglioramento e di una PFN tornata cash-positive grazie alla riduzione del circolante). Attendono i risultati del FY25 per aggiornare le stime, alla luce dell'outlook costruttivo del management per il secondo semestre
.
"Semestre
impattato dagli eventi di cronaca dello scorso autunno, in continuità con la dinamica osservata nella seconda parte del 2024 - si legge nella ricerca - Riteniamo che il progetto industriale di Olidata continui a presentare solide potenzialità di crescita
. Prevediamo di procedere con una revisione complessiva delle nostre assunzioni a valle della pubblicazione dei risultati FY25, al fine di riflettere in modo più accurato la traiettoria di sviluppo del Gruppo".