Milano 15:24
46.304 +1,18%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 15:24
10.682 +1,19%
Francoforte 15:24
25.144 +0,58%

Piazza Affari: scambi in positivo per STMicroelectronics

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in positivo per STMicroelectronics
Bene l'azienda italo-francese di semiconduttori, con un rialzo del 3,14%.
Condividi
```