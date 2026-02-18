Piazza Affari: scambi in positivo per STMicroelectronics

(Teleborsa) - Bene l'azienda italo-francese di semiconduttori
, con un rialzo del 3,14%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB
, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di STMicroelectronics
rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del produttore di chip
. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, STMicroelectronics
evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 28,82 Euro. Primo supporto a 28,18. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 27,78.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)