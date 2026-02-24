Milano 14:16
46.544 -0,33%
Nasdaq 23-feb
24.709 -1,21%
Dow Jones 23-feb
48.804 -1,66%
Londra 14:16
10.682 -0,02%
Francoforte 14:16
24.960 -0,13%

Piazza Affari: scambi al rialzo per STMicroelectronics

Scambia in profit l'azienda italo-francese di semiconduttori, che lievita del 2,11%.
