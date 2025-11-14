Milano 14:23
43.662 -2,44%
Nasdaq 13-nov
24.993 0,00%
Dow Jones 13-nov
47.457 -1,65%
Londra 14:23
9.622 -1,89%
Francoforte 14:23
23.619 -1,76%

Green Oleo, valore della produzione sale a 55,2 milioni di euro nei 9 mesi. Ricavi -0,9%

Finanza
Green Oleo, valore della produzione sale a 55,2 milioni di euro nei 9 mesi. Ricavi -0,9%
(Teleborsa) - Green Oleo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha comunicato che al 30 settembre 2025 il Valore della Produzione si attesta a 55,2 milioni di euro, in incremento del 3,4% rispetto a 53,4 milioni di euro al 30 settembre 2024, con una variazione positiva delle rimanenze legata principalmente a maggiori quantità, oltre che all'incremento generalizzato dei prezzi.

La società, per ottimizzare l'utilizzo della capacità produttiva, ha ritenuto opportuno costruire uno stock di prodotti finiti per poter rispondere tempestivamente a ordini spot, molto frequenti in contesti di ampia incertezza.

I ricavi delle vendite sono in leggero decremento (-0,9% vs 9M 2024) per effetto del calo registrato in Italia, parzialmente compensato dalla crescita dei ricavi realizzati all'estero.

L'incidenza dei costi delle materie prime si attesta al 71%; la variazione rispetto al 30 settembre 2024 (68,1%) è correlata all'effetto combinato dell'incremento dei costi delle materie prime e dell'indebolimento della domanda che non consente di trasferire completamente sui clienti gli aumenti dei prezzi di fornitura.
Condividi
```