Green Oleo, valore della produzione sale a 55,2 milioni di euro nei 9 mesi. Ricavi -0,9%

Green Oleo

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel campo della chimica verde da fonti rinnovabili, ha comunicato che alilsi attesta a 55,2 milioni di euro, in incremento del 3,4% rispetto a 53,4 milioni di euro al 30 settembre 2024, con una variazione positiva delle rimanenze legata principalmente a maggiori quantità, oltre che all'incremento generalizzato dei prezzi.La società, per ottimizzare l'utilizzo della capacità produttiva, ha ritenutoper poter rispondere tempestivamente a ordini spot, molto frequenti in contesti di ampia incertezza.sono in leggero decremento (-0,9% vs 9M 2024) per effetto del calo registrato in Italia, parzialmente compensato dalla crescita dei ricavi realizzati all'estero.L'si attesta al 71%; la variazione rispetto al 30 settembre 2024 (68,1%) è correlata all'effetto combinato dell'incremento dei costi delle materie prime e dell'indebolimento della domanda che non consente di trasferire completamente sui clienti gli aumenti dei prezzi di fornitura.