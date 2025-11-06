Ecomondo 2025 apre con l’ESG CEO Summit

(Teleborsa) - In un contesto globale sempre più instabile, si sta delineando un nuovo ordine mondiale caratterizzato da profonde divergenze nell’approccio alla transizione. A Ecomondo 2025, nella giornata di apertura, martedì 4 novembre
, la seconda edizione dell'ESG CEO Summit
ha esplorato, alla luce di questo nuovo scenario, condizioni e strumenti per una transizione giusta, che consenta di raggiungere gli obiettivi fissati, rafforzando allo stesso tempo – anziché ostacolare – la competitività delle imprese.
L'incontro, aperto da Corrado Peraboni, amministratore delegato di IEG
, ha previsto una fase introduttiva sullo scenario di riferimento, a cui hanno fatto seguito gli interventi di Catia Bastioli, CEO di Novamont, e Adriano Alfani, CEO di Versalis (Eni) e una Tavola Rotonda che ha riunito Davide Abate, Chief Industrial Officer di Ferrari, Gianluca Bufo, CEO di Gruppo Iren, Marco Codognola, CEO di Itelyum, Alessandro Colombo, CEO di UNIDRO &SODAI, Orazio Iacono, CEO di Gruppo Hera e Renato Mazzoncini, CEO di Gruppo A2A.
Sempre nella giornata di martedì 4 novembre, è stato assegnato il premio Lorenzo Cagnoni per l’Innovazione Green alle tecnologie più avanzate e promettenti nei sette settori espositivi di Ecomondo.
La targa è stata consegnata a: PURAGEN (Bioenergy & Agriculture), PRECO SYSTEM (Circular & Regenerative Bio-Economy), LAB3841 (Earth Observation & Environmental Monitoring), COSMIC (Transport & Automotive), Ecosteryl AMBSA (Sites & Soil Restoration), SANIPUR (Water Cycle & Blue Economy) e CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE (Waste as Resource).
Presente all'evento "Earth Observation for Security and Sustainability: Dual-Use Innovations and AI at the Service of the Planet
", il professor Fabio Fava, presidente del Comitato Tecnico Scientifico Ecomondo,
che ha posto l’attenzione sull’importanza delle nuove tecnologie dedicate all’Osservazione della Terra (Earth Observation) e sull'Intelligenza Artificiale (IA) per la sicurezza globale e la sostenibilità ambientale. L'approccio enfatizzato è quello di un utilizzo etico e responsabile. Fra i partecipanti, anche Walter Villadei, Astronauta dell’Aeronautica Militare. In modo similare, l’evento "From sky to ground: Earth observation for sustainable critical raw materials management" ha evidenziato le potenzialità del monitoraggio terrestre dallo spazio per la gestione delle materie prime critiche.
Tra gli eventi da non perdere, nella giornata di oggi,
alle 10:00 presso l’Agorà Blue Economy (Hall B7) si terrà "Blue Horizons: Trans-Mediterranean Cluster Collaboration for Innovation in Energy, Clean Tech, and Bioeconomy"
, dedicato alla cooperazione tra cluster del Mediterraneo nei settori dell’energia, delle tecnologie pulite e della bioeconomia. Sempre in mattinata, dalle 10:30 alle 16:30, all’Agorà Ariminum – Circular Economy Area (Hall D1), è in programma "REUSE, REPAIR and ECO-DESIGN. The magic circles of Circular Economy"
, un approfondimento sui principi del riuso, della riparazione e del design ecologico. Alle 11:45, presso l’Innovation Arena (Hall Sud), si parlerà invece di sostenibilità d’impresa con l’incontro "Le aziende alla prova dell’economia circolare".
Nel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:30, nella Sala Diotallevi 1 (Hall Sud) si svolgerà la quinta edizione dell’"Africa Green Growth Forum"
, dedicata al Piano Mattei e al dialogo tra istituzioni e settore privato per lo sviluppo sostenibile del continente africano. Alla stessa ora, nella Sala Neri 1 (Hall Sud), si discuterà del futuro delle materie prime critiche con l’evento "Italy responds to CRM Act: re-starting from strategic projects"
(fino alle 17:00).
Infine, dalle 14:00 alle 18:00, nella Mimosa Room (Hall B6), si terrà "What bioeconomy for the next generation? Education, innovation and entrepreneurship opportunities across the Mediterranean and Africa"
, dedicato alle opportunità formative e imprenditoriali della bioeconomia per le nuove generazioni.