Ecomondo 2025 apre con l’ESG CEO Summit

(Teleborsa) - In un contesto globale sempre più instabile, si sta delineando un nuovo ordine mondiale caratterizzato da profonde divergenze nell’approccio alla transizione. A, la seconda edizione dell'ha esplorato, alla luce di questo nuovo scenario, condizioni e strumenti per una transizione giusta, che consenta di raggiungere gli obiettivi fissati, rafforzando allo stesso tempo – anziché ostacolare – la competitività delle imprese.L'incontro, aperto da, ha previsto una fase introduttiva sullo scenario di riferimento, a cui hanno fatto seguito gli interventi di Catia Bastioli, CEO di Novamont, e Adriano Alfani, CEO di Versalis (Eni) e una Tavola Rotonda che ha riunito Davide Abate, Chief Industrial Officer di Ferrari, Gianluca Bufo, CEO di Gruppo Iren, Marco Codognola, CEO di Itelyum, Alessandro Colombo, CEO di UNIDRO &SODAI, Orazio Iacono, CEO di Gruppo Hera e Renato Mazzoncini, CEO di Gruppo A2A.Sempre nella giornata di martedì 4 novembre, è statoLa targa è stata consegnata a: PURAGEN (Bioenergy & Agriculture), PRECO SYSTEM (Circular & Regenerative Bio-Economy), LAB3841 (Earth Observation & Environmental Monitoring), COSMIC (Transport & Automotive), Ecosteryl AMBSA (Sites & Soil Restoration), SANIPUR (Water Cycle & Blue Economy) e CITY NET ECOLOGIA & AMBIENTE (Waste as Resource).Presente all'evento "", ilche ha posto l’attenzione sull’importanza delle nuove tecnologie dedicate all’Osservazione della Terra (Earth Observation) e sull'Intelligenza Artificiale (IA) per la sicurezza globale e la sostenibilità ambientale. L'approccio enfatizzato è quello di un utilizzo etico e responsabile. Fra i partecipanti, anche Walter Villadei, Astronauta dell’Aeronautica Militare. In modo similare, l’evento "From sky to ground: Earth observation for sustainable critical raw materials management" ha evidenziato le potenzialità del monitoraggio terrestre dallo spazio per la gestione delle materie prime critiche.Tra gli eventi da non perdere,alle 10:00 presso l’, dedicato alla cooperazione tra cluster del Mediterraneo nei settori dell’energia, delle tecnologie pulite e della bioeconomia. Sempre in mattinata, dalle 10:30 alle 16:30, all’, un approfondimento sui principi del riuso, della riparazione e del design ecologico. Alle 11:45, pressoNel pomeriggio, dalle 14:00 alle 16:30, nella, dedicata al Piano Mattei e al dialogo tra istituzioni e settore privato per lo sviluppo sostenibile del continente africano. Alla stessa ora, nella(fino alle 17:00).Infine, dalle 14:00 alle 18:00, nella, dedicato alle opportunità formative e imprenditoriali della bioeconomia per le nuove generazioni.