Moody’s promuove Eni ad A3: riflesso della solidità e del legame con l’Italia

Eni

(Teleborsa) - L'agenzia Moody’s ha alzato il merito di credito diad "A3" da "Baa1", in seguito al miglioramento del rating sovrano dell’Italia. La decisione riflette la robustezza del profilo industriale e finanziario della compagnia, sostenuta da: un portafoglio upstream ampio e diversificato a livello geografico; una comprovata capacità esplorativa con uno dei più alti tassi di sostituzione delle riserve nel settore;una strategia chiara per ridurre l’impronta carbonica; politiche finanziarie prudenti e una liquidità eccellente.L’passa da positivo a stabile, in linea con quello del Paese, e rimane vincolato al legame con lo Stato italiano, che detiene il 31,8% del capitale. La resilienza operativa di Eni, anche in scenari di prezzi energetici più bassi, sostiene la valutazione, sebbene permangano rischi legati alla volatilità delle materie prime e alla transizione energetica.Un ulteriore miglioramento del rating sarà possibile solo in caso di nuovo upgrade del debito sovrano italiano e di un mantenimento di solidi indicatori finanziari. Al contrario, un indebolimento del profilo del Paese o della società potrebbe comportare pressioni al ribasso.