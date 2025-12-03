Londra: andamento sostenuto per Fresnillo

(Teleborsa) - Seduta positiva per il leader mondiale dell'argento
, che avanza bene dell'1,98%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE 100
, su base settimanale, si nota che Fresnillo
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +12,36%, rispetto a +0,97% del principale indice della Borsa di Londra
).
Lo status tecnico di breve periodo di Fresnillo
mette in risalto un ampliamento della performance positiva della curva con prima area di resistenza individuata a quota 28,12 sterline. Rischio di eventuale correzione fino al target 27,45. Le attese sono per un aumento della trendline rialzista verso l'area di resistenza 28,79.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)