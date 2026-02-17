Enagas supera i propri target e torna all'utile nel 2025

Enagas

(Teleborsa) -, gestore spagnolo della rete del gas, hadopo che l'anno precedente era stato colpito dall'impatto della vendita di un asset negli Stati Uniti.L'del 2025 è stato pari a. Includendo l'impatto delle plusvalenze derivanti dalla vendita di Soto la Marina (5,1 milioni di euro) e Sercomgas (9,6 milioni di euro), la rivalutazione dovuta all'acquisizione del 51% di Axent (16,9 milioni di euro) e l'adeguamento del fair value di GSP a seguito della rettifica favorevole del lodo notificato nel primo semestre dell'anno (41,2 milioni di euro), l'ha raggiunto i. L'utile netto al 31 dicembre 2024 era stato pari a -299,3 milioni di euro (inclusa la perdita contabile derivante dalla chiusura della vendita di Tallgrass pari a 363,71 milioni di euro). L'utile netto ricorrente nel 2025 ha superato l'obiettivo annuale di 265 milioni di euro.L'al 31 dicembre 2025 si è attestato a 675,7 milioni di euro, superiore all'obiettivo annuale di 670 milioni di euro. Iltotale si è attestato a 976,8 milioni di euro (+7,0%).si sono attestati a 635,8 milioni di euro. L'FFO dell'anno include 164 milioni di euro di dividendi da società collegate. L'al 31 dicembre 2025 si è attestato a 2,475 miliardi di euro.Commentando i risultati dell'anno, la società afferma che "il sistema del gas ha contribuito al ripristino della normalità dopo il blackout e ha confermato il ruolo fondamentale del gas naturale e delle infrastrutture di Enagás nel garantire la sicurezza del sistema energetico". Inoltre, viene segnalato un+7,4%.