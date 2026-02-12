Madrid: si concentrano le vendite su Enagas

società energetica spagnola

Ibex 35

Enagas

utility spagnola

(Teleborsa) - Sottotono la, che passa di mano con un calo dell'1,85%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Allo stato attuale lo scenario di breve dell'rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,79 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,15.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)