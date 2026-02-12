Milano 10:14
46.839 +0,71%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 10:14
10.522 +0,48%
Francoforte 10:14
25.166 +1,25%

Madrid: si concentrano le vendite su Enagas

Migliori e peggiori
Madrid: si concentrano le vendite su Enagas
(Teleborsa) - Sottotono la società energetica spagnola, che passa di mano con un calo dell'1,85%.

Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell'Ibex 35. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Enagas rispetto all'indice di riferimento.


Allo stato attuale lo scenario di breve dell'utility spagnola rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 14,79 Euro. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 14,42. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 15,15.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
