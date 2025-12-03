Milano 12:09
43.597 +0,56%
Nasdaq 2-dic
25.556 0,00%
Dow Jones 2-dic
47.474 0,00%
Londra 12:09
9.682 -0,20%
Francoforte 12:09
23.736 +0,11%

Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: accelera l'indice dei servizi di consumo italiano
In forte aumento il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che con il suo +2,32% avanza a quota 27.379,9 punti.
Condividi
```