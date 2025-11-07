Milano 10:28
43.182 +0,26%
Nasdaq 6-nov
25.130 -1,91%
Dow Jones 6-nov
46.912 -0,84%
Londra 10:28
9.697 -0,40%
Francoforte 10:28
23.709 -0,11%

Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: andamento sostenuto per l'indice dei servizi di consumo italiano
Performance positiva per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dello 0,72% rispetto alla chiusura precedente.
Condividi
```