Milano 16:40
42.702 +0,96%
Nasdaq 16:40
24.733 -0,57%
Dow Jones 16:40
46.729 +0,60%
Londra 16:40
9.600 +0,68%
Francoforte 16:40
23.438 +0,85%

Piazza Affari: flessione controllata per l'indice dei servizi di consumo italiano

Si muove al ribasso il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che perde lo 0,56%, scambiando a 26.236,33 punti.
