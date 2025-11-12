Milano 16:50
44.912 +1,06%
Nasdaq 16:50
25.471 -0,25%
Dow Jones 16:50
48.316 +0,81%
Londra 16:50
9.915 +0,16%
Francoforte 16:50
24.384 +1,23%

Piazza Affari: al centro degli acquisti l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Piazza Affari: al centro degli acquisti l'indice dei servizi di consumo italiano
Si muove con il vento in poppa il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che arriva a 28.265,63 punti.
Condividi
```