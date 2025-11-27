Milano 15:17
43.171 +0,10%
Nasdaq 26-nov
25.237 +0,87%
Dow Jones 26-nov
47.427 +0,67%
Londra 15:17
9.691 0,00%
Francoforte 15:17
23.781 +0,23%

Piazza Affari: scambi al rialzo per l'indice dei servizi di consumo italiano

In breve, Finanza, Indici settoriali
Performance positiva per il comparto servizi di consumo a Piazza Affari, che continua la giornata in aumento dell'1,05% rispetto alla chiusura precedente.
