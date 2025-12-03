Piazza Affari: rosso per Ferragamo

(Teleborsa) - Retrocede la maison del lusso
, con un ribasso del 2,33%.
Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap
. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Salvatore Ferragamo
rispetto all'indice di riferimento.
Il quadro tecnico di breve periodo della casa di moda italiana
mostra un'accelerazione al rialzo della curva con target individuato a 7,89 Euro. Rischio di discesa fino a 7,695 che non pregiudicherà la buona salute del trend corrente ma che rappresenta una correzione temporanea. Le attese sono per un'estensione della trendline rialzista verso quota 8,085.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)