PLATINUM del 2/12/2025

(Teleborsa) - Chiusura del 2 dicembre
Aggressivo ribasso per il metallo bianco-argenteo, che flette in maniera scomposta archiviando la sessione con una perdita del 2,07%.
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del platino. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 1.668. Primo supporto a 1.609,5. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 1.583.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)