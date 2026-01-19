Milano 17:35
Cina, Produzione industriale (YoY) in dicembre

Cina, Produzione industriale (YoY) in dicembre
Cina, Produzione industriale in dicembre su base annuale (YoY) +5,2%, in aumento rispetto al precedente +4,8% (la previsione era +5,1%).

(Foto: Yung-pin Pao)
