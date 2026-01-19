Milano
17:35
45.196
-1,32%
Nasdaq
16-gen
25.529
0,00%
Dow Jones
16-gen
49.359
-0,17%
Londra
17:35
10.195
-0,39%
Francoforte
17:35
24.959
-1,34%
Lunedì 19 Gennaio 2026, ore 19.33
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Cina, Produzione industriale (YoY) in dicembre
Cina, Produzione industriale (YoY) in dicembre
Calendar
,
Economia
,
In breve
,
Finanza
,
Macroeconomia
19 gennaio 2026 - 09.00
Cina,
Produzione industriale in dicembre su base annuale (YoY) +5,2%
, in aumento rispetto al precedente +4,8% (la previsione era +5,1%).
(Foto: Yung-pin Pao)
Condividi
Leggi anche
USA, Produzione industriale (YoY) in dicembre
Vendite dettaglio Cina (YoY) in dicembre
Spagna, Produzione industriale (YoY) in novembre
USA, Produzione industriale (MoM) in dicembre
Altre notizie
Prezzi produzione Italia (YoY) in novembre
Prezzi consumo Italia (YoY) in dicembre
Prezzi consumo USA (YoY) in dicembre
Prezzi consumo Italia (YoY) in dicembre
Unione Europea, Prezzi produzione (YoY) in novembre
Spagna, Prezzi produzione (YoY) in novembre
Guide
Prezzo dell’oro: cosa lo muove, record storici, picchi e correzioni
Cosa intendiamo esattamente quando si parla di "prezzo dell’oro"? Soffermarci solo sulla materia prima sarebbe incompleto: dovremo invece considerare l’oro come un termometro, che misura quanta...
leggi tutto