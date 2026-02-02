Milano
30-gen
0
0,00%
Nasdaq
30-gen
25.552
-1,28%
Dow Jones
30-gen
48.892
-0,36%
Londra
30-gen
10.224
+0,51%
Francoforte
30-gen
24.539
+0,94%
Lunedì 2 Febbraio 2026, ore 03.43
Accedi a Teleborsa
Username
Password
Ricordami
Password dimenticata?
Non hai ancora un account?
Registrati
oppure accedi con
09
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Notizie
Tutte le notizie
Italia
Europa
Mondo
Ambiente
Banche
Economia
Finanza
Politica
Scienza e tecnologia
Assicurazioni
Energia
Lusso
Comunicati Corporate
Quotazioni
Tutti i mercati
Azioni Italia
ETF ETC/ETN
Obbligazioni
Fondi
Cambi e Valute
Materie Prime
Tassi
Futures e Derivati
Sedex
Warrant
Rating Agenzie
EuroTLX
Rubriche
Gli Editoriali
Gli Speciali
Top Mind
Guide
Agenda
Eventi
Calendario Macro
Calendario Dividendi
Coefficienti di rettifica e Corporate Actions
Video
Il Punto sulle Commodities
Buongiorno dalla Borsa
1 minuto in Borsa
Focus sugli ETF
Notizie dal Forex
Tutti i Video
Analisi Tecnica
Report
Glossario
Home Page
/
Notizie
/ Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,96%
Borsa: Shanghai apre in ribasso dello 0,96%
L'Indice della Borsa di Shanghai avvia la giornata a 4.117,95 punti
In breve
,
Finanza
02 febbraio 2026 - 02.38
L'Indice della Borsa cinese in sensibile calo dello 0,96%, a quota 4.117,95 in apertura.
Condividi
Leggi anche
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,80%
Borsa: Chiusura in rosso per Shanghai, in calo dello 0,94%
Borsa: Sotto la parità Shanghai, in calo dello 0,63%
Borsa: Shanghai apre in rosso dello 0,94%
Argomenti trattati
Borsa
(1017)
Altre notizie
Borsa: Shanghai in flessione dello 0,60% alle 04:48
Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,30% alle 04:48
Borsa: Debole Shanghai, in lieve ribasso dello 0,22% alle 04:48
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,24%
Borsa: Seduta rialzista per Shanghai, in guadagno dello 0,99%
Borsa: Modesto recupero per Shanghai, in aumento dello 0,47%
Guide
Conti deposito: cosa sono, come funzionano e quali sono i migliori
Un conto deposito è un rapporto bancario pensato per remunerare la liquidità che non serve nell’immediato. Il denaro viene praticamente parcheggiato su un conto separato dal conto corrente operativo...
leggi tutto