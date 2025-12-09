L'UE autorizza l'acquisizione di Sebia da parte di Warburg Pincus

(Teleborsa) - La Commissione europea
ha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l'acquisizione del controllo esclusivo di Sebia
, società francese, da parte di Warburg Pincus, società statunitense. L'operazione riguarda principalmente i mercati della diagnostica in vitro e delle tecnologie per lo screening e il monitoraggio di malattie, tra cui oncologia, diabete, emoglobinopatie e patologie rare.
La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data la limitata posizione di mercato complessiva
delle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.(Foto: © Paul Grecaud/123RF)