L'UE autorizza l'acquisizione di Sebia da parte di Warburg Pincus

(Teleborsa) - Laha approvato, ai sensi del Regolamento UE sulle concentrazioni, l', società francese, da parte di Warburg Pincus, società statunitense. L'operazione riguarda principalmente i mercati della diagnostica in vitro e delle tecnologie per lo screening e il monitoraggio di malattie, tra cui oncologia, diabete, emoglobinopatie e patologie rare.La Commissione ha concluso che l'operazione notificata non solleverebbe preoccupazioni in materia di concorrenza, data ladelle due società derivante dall'operazione proposta. L'operazione notificata è stata esaminata secondo la procedura semplificata di esame delle concentrazioni.