Milano 17:35
45.196 -1,32%
Nasdaq 16-gen
25.529 0,00%
Dow Jones 16-gen
49.359 -0,17%
Londra 17:35
10.195 -0,39%
Francoforte 17:35
24.959 -1,34%

Francoforte: rosso per Siemens Energy

Migliori e peggiori
Francoforte: rosso per Siemens Energy
(Teleborsa) - Pressione sul leader delle energie rinnovabili, che tratta con una perdita del 2,24%.

A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy rispetto all'indice.


Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 134,3 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 132. L'equilibrata forza rialzista di Siemens Energy è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 136,6.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
