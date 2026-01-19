Francoforte: rosso per Siemens Energy

(Teleborsa) - Pressione sul leader delle energie rinnovabili
, che tratta con una perdita del 2,24%.
A livello comparativo su base settimanale, il trend di Siemens Energy
evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del DAX
. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Siemens Energy
rispetto all'indice.
Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 134,3 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 132. L'equilibrata forza rialzista di Siemens Energy
è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 136,6.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)