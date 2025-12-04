Francoforte: andamento sostenuto per Volkswagen AG Pref

azioni privilegiate del Gruppo Volkswagen

(Teleborsa) - Balza in avanti le, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,43%.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione arispetto all'indice di riferimento.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 106,5 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 103,6. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 109,4.Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)