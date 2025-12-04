Milano 13:00
Francoforte: nuovo spunto rialzista per Traton

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.

Lo scenario su base settimanale di Traton rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Traton. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,15 Euro. Primo supporto visto a 28,41. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,99.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
