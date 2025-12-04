Francoforte: nuovo spunto rialzista per Traton

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per Traton
, in guadagno del 2,41% sui valori precedenti.
Lo scenario su base settimanale di Traton
rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal Germany MDAX
. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Traton
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 29,15 Euro. Primo supporto visto a 28,41. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 27,99.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)