Francoforte: risultato positivo per Aurubis

(Teleborsa) - Rialzo marcato per il produttore tedesco di rame, che tratta in utile del 3,54% sui valori precedenti.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del MDAX. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione ad Aurubis rispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo della big europea del rame sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 125,3 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 118,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 132,2.