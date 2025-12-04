Francoforte: scambi in positivo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Scambia in profit Jungheinrich Ag Pref
, che lievita del 3,54%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jungheinrich Ag Pref
più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX
. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Jungheinrich Ag Pref
, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,45 Euro. Primo supporto visto a 34,49. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 33,89.
