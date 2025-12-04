Milano 13:00
43.474 +0,21%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 13:01
9.718 +0,26%
Francoforte 13:00
23.876 +0,77%

Francoforte: scambi in positivo per Jungheinrich Ag Pref

(Teleborsa) - Scambia in profit Jungheinrich Ag Pref, che lievita del 3,54%.

L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Jungheinrich Ag Pref più pronunciata rispetto all'andamento del Germany MDAX. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di Jungheinrich Ag Pref, mentre se si analizza il grafico a breve, viene evidenziato un indebolimento delle quotazioni al test della resistenza 35,45 Euro. Primo supporto visto a 34,49. Tecnicamente, si attende nel breve periodo, un'evoluzione in senso negativo della curva verso il bottom visto a 33,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
