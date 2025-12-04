Londra: andamento sostenuto per ICG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino
, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.
La tendenza ad una settimana di ICG
è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100
. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ICG
. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 20,26 sterline. Primo supporto visto a 20,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 19,89.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)