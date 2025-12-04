Milano 10:54
Londra: andamento sostenuto per ICG

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la società d'investimento specializzata nel finanziamento alle imprese tramite debito mezzanino, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,11%.

La tendenza ad una settimana di ICG è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva di ICG. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 20,26 sterline. Primo supporto visto a 20,03. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 19,89.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
