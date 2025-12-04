Milano 13:04
43.490 +0,25%
Nasdaq 3-dic
25.607 0,00%
Dow Jones 3-dic
47.883 +0,86%
Londra 13:04
9.715 +0,24%
Francoforte 13:03
23.876 +0,77%

Piazza Affari: in calo Banca MPS

Piazza Affari: in calo Banca MPS
(Teleborsa) - Retrocede l'istituto di Rocca Salimbeni, con un ribasso dell'1,94%.

Lo scenario su base settimanale di Monte Paschi rileva un allentamento della curva rispetto alla forza espressa dal FTSE MIB. Tale ripiegamento potrebbe rendere il titolo oggetto di vendite da parte degli operatori.


Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Banca Monte dei Paschi, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 7,477 Euro. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 7,731 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 7,373.

