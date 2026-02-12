Milano 11:53
46.686 +0,38%
Nasdaq 11-feb
25.201 +0,29%
Dow Jones 11-feb
50.121 -0,13%
Londra 11:53
10.504 +0,31%
Francoforte 11:53
25.188 +1,33%

Busitalia rinnova il contratto aziendale: più tutele, welfare e valorizzazione delle persone

Economia, Trasporti
Busitalia rinnova il contratto aziendale: più tutele, welfare e valorizzazione delle persone
(Teleborsa) - È stato sottoscritto ieri, mercoledì 11 febbraio, con le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL e UGL Autoferro il rinnovo del Contratto aziendale dei dipendenti di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS), ulteriore tassello nell'ambito del percorso di attuazione del Piano d’Impresa.

L’intesa individua obiettivi condivisi a supporto della realizzazione del Piano Industriale del Gruppo Busitalia in un’ottica di valorizzazione del contributo delle persone e di sviluppo sostenibile delle performance aziendali.

In continuità con l’accordo del Premio di Risultato sottoscritto nel 2025, il contratto investe sul lavoro in più direzioni intervenendo: sull’adeguamento strutturale di alcune indennità accessorie; sul miglioramento delle condizioni di fruizione dei pasti con incremento del valore del buono pasto; sulla validità e lo sviluppo degli strumenti di welfare aziendale attraverso interventi sia strutturali che straordinari. Un segnale concreto e responsabile, per tutte le lavoratrici e i lavoratori di Busitalia.

L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia Serafino Lo Piano: "A nome di tutta l'azienda, esprimo la nostra soddisfazione per questo risultato raggiunto, frutto di un dialogo costante e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali e di una visione comune orientata al riconoscimento dell’impegno e della professionalità delle persone del Gruppo, vero motore trainante della nostra azienda".

Prosegue così un percorso orientato alla stabilità e alle certezze, che valorizza il contributo di tutte e tutti nel processo di sviluppo di Busitalia, nell’interesse comune dell’azienda e dei suoi dipendenti.

Condividi
```