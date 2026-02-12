Busitalia rinnova il contratto aziendale: più tutele, welfare e valorizzazione delle persone

(Teleborsa) - È stato sottoscritto ieri,, con le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL e UGL Autoferro il rinnovo del Contratto aziendale dei dipendenti diulteriore tassello nell'ambito del percorso di attuazione del Piano d’Impresa.L’intesa individuain un’ottica di valorizzazione del contributo delle persone e di sviluppo sostenibile delle performance aziendali.In continuità con l’, il contratto investe sul lavoro in più direzioni intervenendo: sull’adeguamento strutturale di alcune indennità accessorie; sul miglioramento delle condizioni di fruizione dei pasti con incremento del valore del buono pasto; sulla validità e lo sviluppo degli strumenti di welfare aziendale attraverso interventi sia strutturali che straordinari. UnL’: "A nome di tutta l'azienda, esprimo la nostra soddisfazione per questo risultato raggiunto, frutto di un dialogo costante e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali e di una visione comune orientata al riconoscimento dell’impegno e della professionalità delle persone del Gruppo, vero motore trainante della nostra azienda".Prosegue così un, che valorizza il contributo di tutte e tutti nel processo di sviluppo di Busitalia, nell’interesse comune dell’azienda e dei suoi dipendenti.