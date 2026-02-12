Busitalia rinnova il contratto aziendale: più tutele, welfare e valorizzazione delle persone

(Teleborsa) - È stato sottoscritto ieri, mercoledì 11 febbraio
, con le Segreterie Nazionali di FILT CGIL, FIT CISL, UILT UIL, FAISA CISAL e UGL Autoferro il rinnovo del Contratto aziendale dei dipendenti di Busitalia, società di Trenitalia (Gruppo FS),
ulteriore tassello nell'ambito del percorso di attuazione del Piano d’Impresa.
L’intesa individua obiettivi condivisi a supporto della realizzazione del Piano Industriale del Gruppo Busitalia
in un’ottica di valorizzazione del contributo delle persone e di sviluppo sostenibile delle performance aziendali.
In continuità con l’accordo del Premio di Risultato sottoscritto nel 2025
, il contratto investe sul lavoro in più direzioni intervenendo: sull’adeguamento strutturale di alcune indennità accessorie; sul miglioramento delle condizioni di fruizione dei pasti con incremento del valore del buono pasto; sulla validità e lo sviluppo degli strumenti di welfare aziendale attraverso interventi sia strutturali che straordinari. Un segnale concreto e responsabile, per tutte le lavoratrici e i lavoratori di Busitalia.
L’Amministratore Delegato e Direttore Generale di Busitalia Serafino Lo Piano
: "A nome di tutta l'azienda, esprimo la nostra soddisfazione per questo risultato raggiunto, frutto di un dialogo costante e costruttivo con le Organizzazioni Sindacali e di una visione comune orientata al riconoscimento dell’impegno e della professionalità delle persone del Gruppo, vero motore trainante della nostra azienda".
Prosegue così un percorso orientato alla stabilità e alle certezze
, che valorizza il contributo di tutte e tutti nel processo di sviluppo di Busitalia, nell’interesse comune dell’azienda e dei suoi dipendenti.