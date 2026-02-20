Euro digitale: Sileoni avverte sui rischi del “grande fratello” europeo

(Teleborsa) - "Se il meccanismo che viene messo in piedi, che, può avere un senso. Ma se nasce come il grande fratello digitale in Europa, sarebbe il terzo, quarto, quinto grande fratello che esiste". Lo ha detto il, in diretta a Coffee Break, spiegando le caratteristiche e la funzione dell’euro digitale."Tutti i circuiti di pagamento internazionale, che, è un fatto che crea qualche problema. Per l’euro digitale siamo nella fase dello studio, della progettazione, della sperimentazione, e una volta che, comunque entro il 2026, tutti questi passaggi saranno stati effettuati, entreremo nella fase della sperimentazione vera e propria, prevista oggi, salvo cose particolari, nel 2027. In teoria,. Secondo me, nel giro di qualche anno, tenderà a sostituire il contante. Questo è il primo passaggio. L'altro passaggio è che chiaramente non è un progetto finanziario, è un progetto politico, cioè si parla di sovranità europea dei pagamenti", ha sottolineato Sileoni.