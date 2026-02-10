Milano–Cortina: per Aletheia l’inattività fisica costa 27 miliardi l’anno

(Teleborsa) - Lpotrebbe generare, con costi di trattamento a livello globaleÈ quanto ha spiegato il, durante l’evento "", organizzato all’interno delle Notti Gialle Coldiretti a Predazzo in Val di Fiemme.Per l’Italia, secondo Fondazioneper la cura di malattie non trasmissibili e per la salute mentale con la Penisola che si colloca al secondo posto in Ue per costi derivanti l’inattività fisica subito dopo la Germania (2,8 miliardi di euro) e prima di Francia (932 milioni) e Spagna (446 milioni). Si tratta di un costo per ogni cittadino italiano di 17 euro l’anno imputabile solo alla mancanza di attività fisica adeguata e regolare. Peggio solo la Germania con 34 euro pro-capite/anno e Portogallo con 22 euro pro-capite/anno.. Sempre più studi dimostrano, infatti, come uno stile di vita più attivo possa migliorare la salute e prevenire numerosi disturbi. Le persone non sufficientemente attive hanno un rischio di morte maggiore rispetto a quelle sufficientemente attive, mentrerappresentando un onere per i bilanci sanitari con un aggravio sulla spesa pubblica dei Paesi."In un contesto prestigioso come questo, nel pieno delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina, è importante sottolineare la centralità dell’attività fisica e della corretta alimentazione per la prevenzione di una molteplicità di patologie croniche non trasmissibili.. E’ questo il percorso che stiamo portando avanti con la Fondazione Aletehia in tutta Italia. Attività concrete e dialogo costante con istituzioni sportive, strutture sanitarie e ospedaliere, partner istituzionali e non ultimo con le scuole", ha evidenziato