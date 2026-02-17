Nasce il Portale Famiglia e Genitorialità: tutte le novità

(Teleborsa) - Arriva il nuovo Portale della Famiglia e della Genitorialità
, un ecosistema digitale progettato dall’INPS ed accessibile tramite app, che include 40 prestazioni erogate dall'INPS alle famiglie
e 300 servizi di altre Pubbliche Amministrazioni
in una logica di interoperabilità.
L’iniziativa rappresenta una svolta nella strategia di digitalizzazione
dell’Istituto, poiché facilita l’accesso a bonus, congedi e sussidi
, che diventano un’esperienza intuitiva e priva di ostacoli burocratici. L’obiettivo
del progetto, che segna un nuovo passo in avanti del nuovo approccio del welfare generativo
, è mettere al centro le esigenze reali
dei genitori, offrendo un punto di accesso unico e trasparente per ogni fase della crescita dei figli, in base alla propria situazione familiare e al territorio di residenza.
Alla conferenza stampa a Palazzo Chigi sono intervenuti il Presidente dell’INPS Gabriele Fava
ed il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella
.
"Il futuro del Paese si costruisce con infrastrutture stabili, con servizi affidabili, con decisioni che riducono le distanze tra Stato e cittadini", ha spiegato il Presidente Fava
, ricordando che "in un contesto demografico fragile, anche la complessità amministrativa diventa un costo macroeconomico. Ogni ora spesa per orientarsi tra procedure è un’ora sottratta al lavoro, alla cura, alla produttività"
La titolare della Famiglia Eugenia Roccella
ha voluto ricordare che "il Governo Meloni sta investendo tantissimo sulla famiglia, in termini di risorse, di servizi, di sostegno materiale e immateriale, ed è importante che le famiglie conoscano tutti gli strumenti a loro disposizione e possano accedervi facilmente".Come funziona il Portale Famiglia e Genitorialità
La Home Page
del portale presenta i principali Servizi INPS
dedicati alla famiglia, evidenziando anche quelli già attivi. La piattaforma è organizzata in 7 sezioni
: Servizi INPS (personalizzati), Diventare genitori, Crescita bambina/bambino, Disabilità, Centri per la famiglia, Servizi di Prossimità (Vicino a te).
Al portale si accede con Spid o CIE
come di consueto, ma l’esperienza di navigazione si articola in percorsi intuitivi
, con interfacce grafiche chiare e contenuti multimediali.
Tra i servizi presenti nel Portale figurano: ISEE
, Assegno Unico Universale
(AUU), bonus nuovi nati, bonus asilo nido, nuovo bonus mamme, bonus sociali, congedi parentali
(maternità e paternità), Indennità per congedi
, Carta "Dedicata a te", Carta europea della disabilità
, Reddito di libertà, ADI
, Bonus donne, Lavoratori domestici, Libretto di famiglia, Centri per le famiglie, prestazioni per figli con disabilità
.
Oggi le misure per figli e genitorialità riguardano una platea di oltre 10 milioni di ragazzi e 6,5 milioni di nuclei
familiari, ma sono molti di più quelli che ogni anno interagiscono con l’INPS.
La sezione dedicata ai Servizi di altri enti pubblici
consente invece l’accesso a: Servizi Amministrativi
(Registrazione all’anagrafe, Richiesta del Codice fiscale, Documenti di identità per il minore); Salute e servizi sanitari per la famiglia
(Scelta del pediatra, Vaccinazioni obbligatorie e gratuite, Calendario vaccinale, Consultori familiari); Supporto e orientamento per genitori
(Servizi sociali territoriali, Servizi socio assistenziali per nuclei con fragilità, Caregiver familiari); crescita e cura della/del tua/o bambina/o
(Scelta dell’asilo nido, Scelta della scuola dell’infanzia, Scelta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado) ed altri strumenti utili
(Anagrafe nazionale della popolazione residente, Agenzia delle Entrate, Agid).