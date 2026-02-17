Nasce il Portale Famiglia e Genitorialità: tutte le novità

(Teleborsa) - Arriva il nuovo, un ecosistema digitale progettato dall’INPS ed accessibile tramite app, che includee 300in una logica di interoperabilità.L’iniziativa rappresenta unadell’Istituto, poiché, che diventano un’esperienza intuitiva e priva di ostacoli burocratici.del progetto, che segna un nuovo passo in avanti del nuovo approccio del, è metteredei genitori, offrendo un punto di accesso unico e trasparente per ogni fase della crescita dei figli, in base alla propria situazione familiare e al territorio di residenza.Alla conferenza stampa a Palazzo Chigi sono intervenuti il Presidente dell’INPSed il Ministro per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità"Il futuro del Paese si costruisce con infrastrutture stabili, con servizi affidabili, con decisioni che riducono le distanze tra Stato e cittadini", ha spiegato il, ricordando che "in un contesto demografico fragile, anche la complessità amministrativa diventa un costo macroeconomico. Ogni ora spesa per orientarsi tra procedure è un’ora sottratta al lavoro, alla cura, alla produttività"La titolare della Famigliaha voluto ricordare che "il Governo Meloni sta investendo tantissimo sulla famiglia, in termini di risorse, di servizi, di sostegno materiale e immateriale, ed è importante che le famiglie conoscano tutti gli strumenti a loro disposizione e possano accedervi facilmente".Ladel portale presenta idedicati alla famiglia, evidenziando anche quelli già attivi. La piattaforma è organizzata in: Servizi INPS (personalizzati), Diventare genitori, Crescita bambina/bambino, Disabilità, Centri per la famiglia, Servizi di Prossimità (Vicino a te).Al portalecome di consueto, ma l’esperienza di navigazione si articola in, con interfacce grafiche chiare e contenuti multimediali.Tra i servizi presenti nel Portale figurano:(AUU),(maternità e paternità),, Reddito di libertà,, Bonus donne, Lavoratori domestici, Libretto di famiglia, Centri per le famiglie,Oggi le misure per figli e genitorialità riguardano unafamiliari, ma sono molti di più quelli che ogni anno interagiscono con l’INPS.La sezione dedicata aiconsente invece l’accesso a:(Registrazione all’anagrafe, Richiesta del Codice fiscale, Documenti di identità per il minore);(Scelta del pediatra, Vaccinazioni obbligatorie e gratuite, Calendario vaccinale, Consultori familiari);(Servizi sociali territoriali, Servizi socio assistenziali per nuclei con fragilità, Caregiver familiari);(Scelta dell’asilo nido, Scelta della scuola dell’infanzia, Scelta della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado) ed(Anagrafe nazionale della popolazione residente, Agenzia delle Entrate, Agid).