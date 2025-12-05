Milano 17:35
43.433 -0,20%
Nasdaq 17:42
25.654 +0,28%
Dow Jones 17:42
47.898 +0,10%
Londra 17:35
9.667 -0,45%
Francoforte 17:35
24.028 +0,61%

Borsa: Perde poco Londra, in flessione dello 0,45%

Il FTSE 100 archivia la giornata a 9.667,01 punti

Londra segna un mediocre calo dello 0,45%, terminando gli scambi a 9.667,01 punti.
