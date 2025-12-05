Milano 10:44
Il DAX avvia la seduta a 23.942,73 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Francoforte, in progresso dello 0,25%
Allunga timidamente il passo l'indice della Borsa di Francoforte, in rialzo dello 0,25%, dopo aver aperto a 23.942,73 punti.
