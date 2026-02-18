Milano 12:04
46.342 +1,26%
Nasdaq 17-feb
24.702 0,00%
Dow Jones 17-feb
49.533 +0,07%
Londra 12:04
10.668 +1,06%
Francoforte 12:04
25.258 +1,04%

Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,41%

Il FTSE MIB avvia la seduta a 45.952,34 punti

In breve, Finanza
Borsa: Senza forza Milano, in progresso dello 0,41%
Allunga timidamente il passo il principale indice della Borsa di Milano, in rialzo dello 0,41%, dopo aver aperto a 45.952,34 punti.
Condividi
```