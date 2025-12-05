Milano 10:46
Francoforte: pioggia di acquisti su Delivery Hero

(Teleborsa) - Ottima performance per Delivery Hero, che scambia in rialzo del 5,62%.

Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX, su base settimanale, si nota che Delivery Hero mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,89%, rispetto a +1,05% del Germany MDAX).


Si indebolisce il quadro tecnico di Delivery Hero, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 19,01 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 19,94. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 18,39.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
