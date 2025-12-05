Francoforte: pioggia di acquisti su Delivery Hero

(Teleborsa) - Ottima performance per Delivery Hero
, che scambia in rialzo del 5,62%.
Comparando l'andamento del titolo con il Germany MDAX
, su base settimanale, si nota che Delivery Hero
mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +11,89%, rispetto a +1,05% del Germany MDAX
).
Si indebolisce il quadro tecnico di Delivery Hero
, con la curva che potrebbe testare l'area di supporto stimata a 19,01 Euro, mentre al contrario spunti rialzisti incontrerebbero il primo ostacolo a 19,94. Le attese sono per una continuazione del trend ribassista verso quota 18,39.
Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)